Italia-Francia, quando si gioca la prossima sfida di United Cup 2024: data, programma, orari, tv

Nella giornata di mercoledì l’Italia sarà di nuovo di scena in United Cup. L’evento congiunto ATP-WTA offrirà il confronto con la Francia di Adrian Mannarino e Caroline Garcia, che iniziano proprio da qui la rincorsa (diversa) all’anno olimpico.

Rincorsa diversa perché, se per Garcia si tratta di un’effettiva ricerca di risultati a cinque cerchi, Mannarino ha già fatto capire che la disputa dell’evento al Roland Garros, sul rosso, non è esattamente qualcosa che gli va a genio. Tant’è: a Sydney si gioca in un ex impianto olimpico, ma sul veloce, cosa che lo soddisfa senz’altro di più. Si tratta, nella sostanza, dell’ultimo confronto del girone D, con Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini in cerca non soltanto di vittorie (per l’azzurra è possibile dopo aver iniziato a decifrare la collega transalpina nel 2023), ma anche di fiducia verso gli Australian Open, indubbiamente l’evento di spicco di questa parte di annata.

Il match Italia e Francia di United Cup 2024 si giocherà nella notte italiana di mercoledì 3 gennaio. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO UNITED CUP 2024 ITALIA-FRANCIA

Mercoledì 3 gennaio

Ore 0:30 Sonego (ITA)-Mannarino (FRA) – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Paolini (ITA)-Garcia (FRA) – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio misto – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA, UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport

