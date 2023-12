Italia-Germania oggi in tv, United Cup 2024: orari singolari e doppio, programma in chiaro, streaming

Scatterà oggi, sabato 30 dicembre, l’avventura dell’Italia nella seconda edizione della United Cup di tennis: alla Ken Rosewall Arena di Sydney gli azzurri apriranno le ostilità nel Gruppo D nel match contro la Germania.

La formazione dell’Italia sarà composta da Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli tra le donne: la sfida sarà composta da due match di singolare (uno maschile ed uno femminile) ed un doppio misto.

Nel match previsto non prima delle 7.30 italiane Jasmine Paolini affronterà Angelique Kerber, mentre nell’incontro in programma non prima delle 9.00 italiane Lorenzo Sonego sfiderà Alexander Zverev. A seguire si giocherà, anche in caso di risultato acquisito, il doppio misto.

Sarà possibile seguire l’incontro Italia-Germania in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del tie tra Italia e Germania.

CALENDARIO UNITED CUP 2024

Gruppo D – Sydney, Ken Rosewall Arena

Sabato 30 dicembre (orari italiani)

Italia – Germania

Non prima delle ore 07.30

Jasmine Paolini – Angelique Kerber

Non prima delle ore 09.00

Lorenzo Sonego – Alexander Zverev

A seguire (coppie da confermare)

Angelica Moratelli / Flavio Cobolli – Laura Siegemund / Maximilian Marterer

PROGRAMMA UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

