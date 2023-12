IGTC, Porsche sale in vetta nella FP2 della 12h del Golfo. Nel pomeriggio le qualifiche

Porsche sale in vetta al tutti al termine della seconda ed ultima sessione di prove libere della 12h del Golfo. La vettura #12 del Team Car Collection Motorsport ha fatto la differenza grazie all’elvetico Alex Fontana, leader con margine sulla concorrenza.

Kessel Racing Ferrari #11, Grove Racing Porsche #4, AF Corse Ferrari #25 e Garage 59 McLaren #88 seguono nell’ordine in un turno che precede in ordine cronologico le qualifiche che commenteremo nel corso della giornata in vista della sfida di domani.

20a casella della graduatoria per la BMW M4 GT3 #46 di WRT. Nick Yelloly/Dries Vanthoor/Valentino Rossi inseguono insieme ai compagni di box Charles Weerst/Sheldon van der Linde/Phillip Eng #32 le tre Mercedes ufficiali presenti nello schieramento, una bagarre più che mai interessante per il successo assoluto nel campionato globale di SRO.

Dalle 14.45 le qualifiche che come accaduto in altre occasioni si terranno in quattro turni distinti. Successivamente verrà effettuata la media dei tempi dei piloti dell’equipaggio, obbligati a completare almeno un segmento a testa. Ovviamente gli equipaggi con tre alfieri sono esentati da una delle quattro fasi delle qualifiche.

