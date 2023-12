Hockey pista, Europei femminili 2023: le convocate dell’Italia. Tamiozzo e Caretta guidano la spedizione

Impegno importante per la Nazionale italiana femminile di hockey su pista. Comincerà domani l’avventura delle azzurre in quel di Olot, città della Spagna che ospita i Campionati Europei 2023 di hockey su pista. Sarà una rassegna stimolante per le ragazze di Massimo Giudice, pronte a lottare per un piazzamento in top 3 fronteggiando delle avversarie come sempre competitive e con una grande tradizione alle spalle.

L’obiettivo è quello di sopravvivere in un vero e proprio girone di ferro, complice la presenza di Francia, Portogallo e Spagna. L’Italia per compiere l’impresa potrà contare sulle sue pedine più esperte come Elena Tamiozzo e Veronica Caretta, a cui si aggiungono altri profili solidi come Pamela Lapolla e Francesca Maniero.

Riportiamo di seguito l’elenco completo delle convocate.

EUROPEI 2023: LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Sofia Bertinato (HC Valdagno)

Veronica Caretta (HC Coruna),

Marta Cerato (HC Valdagno)

Pamela Lapolla (Roller Matera)

Francesca Maniero (Roller Matera)

Giorgia Meneghello (Roller Matera)

Anna Orsato (HC Valdagno)

Teresa Parlato (HC Valdagno)

Ludovica Rossetto (HC Valdagno)

Laura Rubega (HC Valdagno)

Elena Tamiozzo (SL Benfica)

Foto: FISR