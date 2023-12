Hockey pista: Valdagno e Follonica vincono in Serie A1, poi un pareggio

La Serie A1 di hockey pista ha messo “in colonna”, in attesa delle partite di domani, tre partite della decima giornata della stagione regolare 2023-2024. Ecco come sono andate le cose.

Nel primo match da registrare c’è un rocambolesco 8-8 fra Giovinazzo e Vercelli, con i pugliesi capaci di rimontare gli ospiti nel finale, in un match caratterizzato dalle reti di Mattugini, per i piemontesi, e Correa, per i pugliesi.

Poi due successi: l’8-4 del Valdagno sul Breganze e il 6-4 del Follonica sul Monza, in gare gestite al meglio dalle compagni interne, che sono riuscite a prendersi tre punti importantissimi per i futuri sviluppi di classifica.

Domani invece vi saranno altri quattro incontri in programma: Forte dei Marmi-Sarzana, Trissino-Sandrigo, Bassano-Montebello, Grosseto-Lodi.

Foto: Studio Stella/FISR