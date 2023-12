Hockey ghiaccio: Val Pusteria batte Bolzano, Asiago battuto dal Linz

Un altro venerdì sera nella stagione regolare 2023-2024 dell’ICE Hockey League è andato in archivio. Tutte e tre le squadre italiane del torneo erano impegnate in pista: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Nel derby fra Val Pusteria e Bolzano, a spuntarla sono stati i “Lupi” con il punteggio di 2-1. In una partita tesa e con pochi guizzi a fare la differenza sono state, in apertura, le reti di Schofield e Petan, a cui gli ospiti hanno risposto, solo parzialmente, con il gol di Frigo, che però non è bastato. Val Pusteria quindi aggiunge altri punti alla sua classifica, mentre Bolzano resta a bocca asciutta.

Nell’altra gara in agenda invece, l’Asiago è stato superato 5-6 in una partita incredibile dai Black Wings Linz. Veneti in vantaggio prima 3-0 e poi 5-2, Saracino e Marchetti protagonisti con una doppietta a testa, poi però il ritorno degli austriaci: Mackenzie e Kristler scatenati, sino al sorpasso nel terzo e ultimo periodo di gioco, per una vittoria rocambolesca a domicilio.

Domani altro giro e altra corsa: Val Pusteria tornerà in campo, ancora in casa, alle ore 19.45 proprio contro i Black Wings Linz.

Foto: Iwan Foppa