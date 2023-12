Golf: ultimi colpi dell’anno al Mauritius Open. Poker d’azzurri al via

Sono le ultime battute del 2023, quelle che il DP World Tour celebra in questa settimana che porta al Mauritius Open sponsorizzato AfrAsia Bank. Si cambia percorso, perché l’Heritage Golf Club di Bel-Ombre inaugura così le proprie nuove buche nei La Réserve Golf Links. Dopo le due edizioni 2015 e 2016 a maggio, la collocazione è stata spostata a dicembre, e in questo mese è rimasta.

Difende il titolo Antoine Rozner: il francese l’anno scorso si impose con cinque colpi di vantaggio sullo spagnolo Alfredo Garcia-Heredia. Il transalpino, peraltro, è uno dei soli due che può entrare in top 100 mondiale con la vittoria, precisamente intorno al 95° posto. L’altro è il suo connazionale Matthieu Pavon, che può risalire fino alla settantesima posizione.

Sono quattro gli italiani al via: Guido Migliozzi prova a riprendersi dal non facile Alfred Dunhill Championship, con taglio annesso; insieme a lui ci sono Andrea Pavan e Renato Paratore, che invece hanno vissuto una bella settimana in Sudafrica, e Matteo Manassero, ancora proteso verso obiettivi di risalita.

La copertura televisiva, come da consuetudine, è di Sky Sport, che si collegherà nei primi due giorni alle 9:30 e nei secondi due alle 9:00. Nelle prime tre giornate, inoltre, ci sarà il simulcast tra Sky Sport Uno e Sky Sport Golf.

