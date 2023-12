Golf: a Oosthuizen l’Alfred Dunhill Championship 2023 nella sua fine di lunedì. 14° Andrea Pavan

Il marchio degli esponenti della LIV Golf araba continua a imperversare sugli eventi finali del 2023 in Sudafrica. Passato su quel fronte a giugno del 2022, il sudafricano Louis Oosthuizen ritorna dalle sue parti e vince l’Alfred Dunhill Championship 2023 sul DP World Tour con lo score di -10 (70 68 63 69, 270 colpi). Il vincitore dell’Open Championship 2010 risalirà vicino alla duecentesima posizione nel ranking mondiale.

Podio tutto sudafricano, grazie al secondo posto di Charl Schwartzel, rimasto in lotta per il successo fin quasi alla fine e poi rimasto distanziato di due colpi, e al terzo di Christiaan Bezuidenhout. Per lui -14 e completamento di quello che, a conti fatti, è un trio che ha comunque ricchezza di palmares e talento autoctono.

La quota straniera entra in scena dalla quarta posizione, con i -10 dell’inglese Marco Penge, del tedesco Matti Schmid e dell’olandese Darius van Driel. Settimi a -9 gli ulteriori sudafricani Jayden Schaper e Casey Jarvis, lo spagnolo Alejandro del Rey e l’inglese Andy Sullivan.

In casa Italia arriva il buonissimo 14° posto di Andrea Pavan, che conferma di aver ritrovato buone sensazioni: per lui -7 con 70 70 70 71 sulla carta. Ventesimi Renato Paratore (il doppio bogey alla 18 gli impedisce di rimanere con Pavan) ed Edoardo Molinari a -5, 48° pari con il par Francesco Laporta.

