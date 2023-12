Tennis, Simona Halep non si arrende: sarà ascoltata dal CAS il 7 febbraio

Simona Halep non ha alcuna intenzione di arrendersi. L’ex n.1 del circuito WTA del tennis non può giocare perché squalificata per due violazioni al protocollo antidoping dell’ITIA. Ci si riferisce all’assunzione di un farmaco proibito, il roxadustat, e all’irregolarità nel passaporto biologico. Allo stato attuale delle cose, Halep non potrà competere fino al 6 ottobre del 2026.

Simona però ha deciso di appellarsi al CAS, Court of Arbitration for Sport. Si era in attesa della data dell’udienza e il tribunale in queste ultime ore ha reso noto che la tennista rumena sarà ascoltata dal 7 al 9 febbraio 2024. Halep ha reagito alla notizia con un breve filmato, riportato dal profilo della Federazione rumena: “Sono felice di avere la opportunità di presentarmi davanti a un tribunale indipendente e provare la mia innocenza“, le sue parole.

With the news of her hearing Simona shared saying this:

“The Court of Arbitration for Sport has decided hearings in my case to be between 7-9 February 2024. I am glad to have the opportunity to present and prove my innocence before an Independent tribunal. Thank you!”. pic.twitter.com/0JsWuEwAu3

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 12, 2023