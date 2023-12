ATP Auckland 2024, Ben Shelton stella del torneo in Nuova Zelanda. Berrettini tra gli Alternates

Il tutto prende forma. I tennisti si stanno preparando per la trasferta australiana, che culminerà con gli Australian Open (14-28 gennaio). Differenti programmazioni per arrivare al meglio della forma nello Slam a Melbourne. Le scelte saranno importanti e l’avvicinamento non andrà forzato dal punto di vista fisico.

Ad Auckland (Nuova Zelanda), dall’8 al 13 gennaio, andrà in scena un ATP250 interessante. La testa di serie n.1 sarà Ben Shelton. Lo statunitense viene da un’ottima chiusura d’annata. Dopo la semifinale raggiunta agli US Open, il talentuoso mancino americano si è imposto nell’ATP500 di Tokyo e ha mostrato cose decisamente interessanti nel Masters1000 di Shanghai, essendo l’unico insieme a Novak Djokovic a battere Jannik Sinner negli ultimi due mesi agonistici del 2023.

Shelton è atteso a una conferma, considerando anche i quarti raggiunti agli Australian Open 2023. In questo evento ci saranno anche il britannico Cameron Norrie, l’argentino Francisco Cerundolo, il francese Adrian Mannarino, il tedesco Jan-Lennard Struff, il canadese Felix Auger-Aliassime, autore di un brutto 2023, l’americano Christopher Eubanks e il talentuoso transalpino Arthur Fils.

Tra gli Alternates, all’ultimo posto, compare Matteo Berrettini. Il romano, come è noto, debutterà nelle qualificazioni a Brisbane (Australia), a partire dal 29 dicembre. Torneo quest’ultimo in cui inizierà anche Shelton e dove sarà al via Rafael Nadal, di ritorno dopo un lungo periodo di stop. Da capire come si comporterà il giocatore romano, rispetto all’impegno neozelandese nelle eventuali qualificazioni.

Foto: LaPresse