Golf: Burmester vince il South African Open Championship 2023. 2° Paratore, 5° Manassero, 10° Laporta

Si è concluso il South African Open Championship 2023, che vede vincere con lo score di -11 un esponente della LIV Golf, il sudafricano Dean Burmester. Il classe 1989 dello Zimbabwe, che però rappresenta appunto il Sudafrica a livello sportivo, chiude con un -4 la sua settimana da 70 74 65 68 e risalirà al numero 77 del mondo (ancora non sufficiente per entrare nella quota Masters).

L’Italia festeggia con tre golfisti nei primi dieci, un evento che non si ricorda davvero da un lunghissimo arco di tempo. Renato Paratore vede premiata la sua grande costanza di questi giorni, gira in -2 e chiude secondo a -8 assieme al sudafricano Ryan van Velzen e allo svedese Jesper Svensson. Non arrivava sul podio dal Cazoo Open dello scorso anno, in cui arrivò terzo.

Quinto Matteo Manassero, che con -7 (oggi pari con il par) coglie la miglior performance dall’India Open del 2017, il suo ultimo podio sul circuito europeo. A fargli compagnia i padroni di casa Louis de Jager e Jayden Schaper, il francese Frederic Lacroix e lo spagnolo Alejandro Del Rey.

C’è gloria anche per Francesco Laporta (-6), che riassapora una top ten sul circuito continentale a più di un anno e mezzo dal Made in HimmerLand 2022, dove giunse quarto. A fargli compagnia c’è uno dei maggiori talenti sudafricani, Thriston Lawrence, autore di un bel recupero con -5 e il miglior giro di giornata. Si aggiunge anche il 17° posto di Andrea Pavan, bravo a chiudere in -3 oggi e in -4 nel totale. A chiudere la questione in casa Italia ci sono il 66° posto di Lorenzo Scalise (+6, oggi pari con il par) e il 70° di Filippo Celli (+11, +7 oggi).

