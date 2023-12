Giro d’Italia 2023: in casa Lidl-Trek spazio a Giulio Ciccone, Andrea Bagioli e Jonathan Milan

Ancora deve iniziare la stagione del grande ciclismo, ma si inizia già a guardare a ciò che sarà nel 2024. Un’annata intensissima, ricca di appuntamenti, vista anche la presenza delle Olimpiadi di Parigi, con le varie squadre che dovranno scegliere al meglio gli atleti per le varie gare.

La Lidl-Trek ha già deciso i propri uomini per i Grandi Giri e, al Giro d’Italia, porterà una folta pattuglia tricolore per onorare la corsa di casa.

Spazio come capitano in chiave classifica generale per Giulio Ciccone, che dovrà riscattare l’assenza forzata per Covid-19 arrivata nel 2023. Con lui occhio anche ad Andrea Bagioli, nuovo acquisto per la compagine statunitense.

Poi per le volate ecco Jonathan Milan: prima dei Giochi di Parigi, dove andrà alla ricerca dell’oro nel quartetto, c’è da portare a casa nuovamente la Maglia Ciclamino, per il secondo anno di fila.

Foto: Lapresse