Ginnastica artistica, Giorgia Villa: “Sono tornata a fare corpo libero. Avevo troppo dolore prima dei Mondiali”

Giorgia Villa non ha potuto partecipare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica a causa di un problema fisico allo schiena e non ha così potuto festeggiare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme alle altre Fate sulla pedana di Anversa. La 20enne bergamasca, un punto di riferimento per la Nazionale Italiana e con un sontuoso palmares in cui spicca l’oro di squadra agli Europei 2022, cercherà di rimettersi pienamente in forma e di meritarsi la convocazione ai Giochi.

La 20enne ha parlato della propria condizione fisica nell’ultima puntata di Ginnasticomania, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sto abbastanza bene. Mi sono fermata prima dei Mondiali, la mia preparazione si è interrotta perché la mia schiena mi diceva di fermarmi. Avevo troppo dolore, non riuscivo ad allenarmi e a fare bene. Andare ai Mondiali significava fare l’esercizio giusto e io non ero in grado in quel momento. Ho parlato con Enrico (Casella, n.d.r.), ho cercato di trovare la soluzione migliore, mi sono curata e a dicembre farò un’altra cura specifica. Ora sto lavorando senza dolore, a dicembre dovrò fare una piccola puntura che mi cercherà di togliere il dolore per otto mesi e dovrei essere coperta fino alle Olimpiadi“.

La bergamasca si lascia poi andare e svela uno scoop: “Ho ricominciato a fare corpo libero, mi sono promessa di volere fare il corpo libero nell’anno delle Olimpiadi. Il valore di partenza sarà quello che sarà, lo faccio per me stessa perché voglio tornare a fare il mio attrezzo preferito. Enrico (Casella, n.d.r.) mi ha detto che sono matta, ma è una cosa mia: se questo lavoro mi permette di andare avanti e fare gli altri due attrezzi in gara (trave e parallele, n.d.r.) allora per me è importante“.

L’azzurra si è poi soffermata ulteriormente sulla sua assenza durante la rassegna iridata e ha guardato al futuro: “È stato difficile stare a casa ai Mondiali, volevo essere là con loro. È stata una cosa mia di salute ed è stata la scelta giusta, sono tornata ad allenarmi e ho fatto anche il corpo libero. Il problema che ho mi rende faticoso imparare nuovi elementi, ma tornare a fare corpo libero è stata una soddisfazione enorme. Non so se lo farò mai in una gara importante, mi basta in una gara di Serie A: lo voglio fare per me stessa“.

Giorgia Villa ha poi concluso parlando dell’importanza di questo sport nel suo quotidiano e del rapporto con Vanessa Ferrari, che si sta allenando a Brescia con l’intento di essere protagonista ai Giochi: “La ginnastica è la mia vita, la faccio con il sorriso e cerco sempre di trasmettere serenità alla squadra. Avere Vanessa in palestra è uno stimolo gigante. È sempre stata il mio idolo da piccola e lo è ancora adesso. Scambiare qualche parola è sempre una grande soddisfazione“. Di seguito il VIDEO dell’intervista integrale a Giorgia Villa.

VIDEO INTERVISTA GIORGIA VILLA

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi