Ginnastica ritmica, l’Italia domina i Comegym con Mancini, Puosi e Fedele

A Rimini sono andati in scena i Comegym, ovvero i Giochi del Mediterraneo juniores per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Dopo il trionfo di ieri nella gara a squadra ottenuto da Asia Fedele, Gaia Mancini, Chiara Puosi e Sasha Mukhina (120.700 davanti al 106.750 di Cipro), oggi sono arrivate altre gioie nelle Finali di Specialità: Gaia Mancini ha conquistato la medaglia d’oro con la palla (31.200) e con le clavette (31.200), mentre Chiara Puosi ha trionfato con il cerchio (30.400) e Asia Fedele ha festeggiato con il nastro (29.200).

Per quanto concerne la ginnastica aerobica, invece, sono arrivati tre ori e un bronzo negli atti conclusivi di specialità: nell’individuale femminile si è imposta Guenda Gherubini (18.950), mentre nell’individuale maschile è stato Manuel Garavaglia a fare risuonare l’Inno di Mameli (18.750); il terzetto composto da Cherubini, Chiocca e Miceli ha chiuso in vetta (18.250), bronzo per Ludovica Cereghino nell’individuale.

Foto: Federginnastica