F1, Lewis Hamilton presenta la nuova W15: “Spero saremo più competitivi rispetto al 2023, ho fiducia nel team”

Era il 5 dicembre 2021. Gran Premio dell’Arabia Saudita sul neo-nato tracciato di Jeddah. Lewis Hamilton sconfiggeva Max Verstappen nel penultimo atto del campionato di Formula Uno, in un duello serratissimo per il titolo che, come ben sappiamo, è andato poi all’olandese che, da li in avanti ha fatto pressoché percorso netto. Dall’altra parte, invece, il “Re Nero”, non ha più vinto. Lui che in carriera, fino a quel momento, aveva saputo piazzare almeno un successo per stagione, sta vivendo un digiuno senza precedenti nella sua esperienza nella massima categoria del motorsport.

735 giorni, al momento, che si allungheranno ancora prima del via della nuova stagione. Proprio per questo motivo il pilota sette volte campione del mondo confida in una svolta in vista del Mondiale di Formula Uno 2024, per provare a tornare a competere per successi e titolo come gli succedeva con regolarità prima di quel suddetto Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021. La presenza del pilota inglese alla sede di Brackley in questi giorni è costante, per seguire con estrema accuratezza la nascita della nuova monoposto del team Mercedes.

La W15, così dovrebbe chiamarsi, sarà svelata nei primi giorni del mese di febbraio, ma le prime linee guide sono ben chiare per team e ingegneri. Se la nuova vettura sarà competitiva, però, occorrerà ancora la conferma della pista, come ribadisce il nativo di Stevenage. “Penso sia sempre difficile dire come sarà la macchina. Non sono un ingegnere, né un progettista. E’ sempre il momento più emozionante dell’anno, perché ho visto la macchina in galleria del vento, ci passo sempre quando vado in fabbrica per vederla evolvere in qualsiasi direzione finisca per andare”.

Come detto, Lewis Hamilton è assolutamente impegnato in prima persona nel seguire i progressi del lavoro del team anglo-tedesco. “Venerdì, quando stavo per partire, ho fatto un salto a che punto fossimo e, quando tornerò, sarà già diversa da come l’ho vista l’ultima volta. Ho piena fiducia in tutti coloro che ci stanno lavorando. E spero che il prossimo anno saremo in una posizione molto più competitiva rispetto alle ultime due stagioni”.

Ultima battuta sulla stagione appena conclusa. Un campionato che si è chiuso senza nemmeno un successo per la Mercedes: “Nel 2023 ci sono stati alti e bassi ma, sin dall’avvio, abbiamo capito che probabilmente non avremmo lottato per il campionato. Quindi ci siamo concentrati e abbiamo reimpostato i nostri obiettivi per poi lavorare e recuperare. Penso che sia davvero bello vedere come il team non si sia mai arreso, e che nessuno della squadra lo abbia fatto. Tutti hanno mantenuto un atteggiamento positivo e questo è stato un fattore molto importante per me. Tutti noi impariamo sempre di più ad apprezzare il momento, ad apprezzare ogni singolo individuo del team e i risultati che stiamo ottenendo, e quando finalmente otteniamo un podio, forse lo apprezziamo più che mai. Il momento più importante della stagione, per noi, è stata la pole a Budapest”.

Foto: LaPresse