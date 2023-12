Equitazione: tappa di Londra e primato in classifica per Ben Maher. Ottavo De Luca

L’ottava tappa della FEI Jumping World Cup 2023-2024, andata in scena a Londra, si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nella capitale brittanica.

A vincere è stato il titolatissimo Ben Maher, padrone di casa, che nel jump-off (a percorso netto), si è imposto con il crono di 37.18, in sella a Enjeu de Grisien.

Alle sue spalle in seconda e terza piazza, invece, si sono rispettivamente sistemati l’altro britannico presente in concorso, ossia Scott Brash (Hello Jefferson), con il tempo di 37.80 e l’irlandese Daniel Coyle, che ha fatto fermare il cronometro a 37.99 (Legacy).

In casa Italia, da sottolineare c’è l’ottavo posto di Lorenzo De Luca (Cappuccino 194) che, dopo aver superato il primo taglio, ha fatto segnare un tempo di 39.74 condito da 4 penalità.

Nella classifica generale della Western European League, Ben Maher vola in testa a quota 72 punti. Dietro di lui ci sono Harry Charles a 55 e Henrik von Eckermann a 51.

Prossima tappa del circuito a Mechelen, in Belgio, dal 26 al 30 dicembre.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini