Equitazione, Camilli e Gaudiano sul podio a Riyadh: pass olimpico vicino per l’Italia

Emanuele Camilli ed Emanuele Gaudiano tornano con un podio dalla trasferta di Riyadh, consolidando la posizione nel ranking olimpico che a fine anno solare assegnerà due pass olimpici non nominali ai due migliori binomi di nazionalità diverse.

Nella gara di Coppa del Mondo dell’Arab League Emanuele Camilli su Odense Odeveld ha chiuso al terzo posto a causa dell’errore al jump off, chiuso con 4 penalità in 43″58 nella gara vita dal francese Simon Delestre su I Amelusina R 51 con un doppio percorso netto e 43″55 al jump off.

Nel Gran Premio del Jumping Saudi 2023, invece, Emanuele Gaudiano su Chalou è secondo con un doppio netto nel tempo e 34″38 al jump off, battuto soltanto dal tedesco Christian Ahlmann su Otterongo Alpha Z, vincitore con un doppio netto ed il crono di 33″88.

Nell’aggiornamento del 30 novembre 2023 in testa al ranking olimpico (Gruppo B) c’è Emanuele Camilli su Odense Odeveld con 1114 punti, davanti al portoghese Duarte Seabra su Dourados 2, secondo con 942: al momento sarebbero dunque Italia e Portogallo ad usufruire dei due slot.

In terza posizione c’è Emanuele Gaudiano su Chalou con 827, ma anche se l’azzurro dovesse scavalcare il lusitano l’Italia potrebbe comunque schierare un solo binomio ai Giochi. Al quarto posto c’è il lussemburghese Victor Bettendorf su Mr. Tac con 645 punti.

RANKING OLIMPICO GRUPPO B AL 30 NOVEMBRE (TOP 4)

1 CAMILLI Emanuele ODENSE ODEVELD ITA 1114

2 SEABRA Duarte DOURADOS 2 POR 942

3 GAUDIANO Emanuele CHALOU ITA 827

4 BETTENDORF Victor MR. TAC LUX 645

Foto: Pier Colombo