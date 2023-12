Entry-list ATP Brisbane 2024: c’è Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini nelle qualificazioni

Dal 31 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 si disputerà il torneo ATP 250 di Brisbane, città australiana che nel nuovo anno solare non ospiterà la United Cup, ma un torneo combined, il Brisbane International, di categoria 500 per la WTA.

Il torneo maschile vedrà al via Matteo Arnaldi, che ha avuto accesso diretto al main draw, mentre dovranno passare dalle qualificazioni Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri: saranno 6 i tennisti che tramite il tabellone cadetto avranno accesso a quello principale.

Per Berrettini si tratta di un torneo molto importante: l’azzurro scarterà lunedì 8 gennaio i 160 punti della United Cup 2023 e dovrà arrivare almeno in finale per recuperare il bottino che perderà (ne incasserebbe 162), evitando così di uscire dai top 100 ATP prima degli Australian Open.

ENTRY LIST ATP BRISBANE 2024

TABELLONE PRINCIPALE

Holger Rune

Grigor Dimitrov

Ben Shelton

Ugo Humbert

Sebastian Korda

Sebastian Baez

Tomas Martin Etcheverry

Aslan Karatsev

Roman Safiullin

Alexei Popyrin

Andy Murray

Matteo Arnaldi

Max Purcell

Yoshihito Nishioka

Alexander Shevchenko

Yannick Hanfmann

J.J. Wolf

Jordan Thompson

Daniel Altmaier

Marton Fucsovics

Marcos Giron

Luca Van Assche

(WC) Rafael Nadal

Reilly Opelka (PR)

QUALIFICAZIONI

Aleksandar Vukic

Thanasi Kokkinakis

Christopher O’Connell

Rinky Hijikata

Borna Gojo

Tomas Machac

Gregoire Barrere

Matteo Berrettini

Daniel Elahi Galan

Alex Michelsen

Dominic Thiem

Yosuke Watanuki

Quentin Halys

Jason Kubler

Aleksandar Kovacevic

Diego Schwartzman

James Duckworth

Francisco Comesana

Maxime Cressy

Giulio Zeppieri

