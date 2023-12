Dove vedere in tv gli Europei di corsa campestre 2023: orari, programma, streaming

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Europei di Cross 2023, in programma domenica 10 dicembre a Bruxelles (Belgio). La nuova rassegna continentale di corsa campestre andrà in scena sui prati del parco di Laeken, con un percorso abbastanza ondulato che potrebbe rivelarsi ancor più impegnativo per il rischio pioggia e fango.

Un anno dopo l’edizione casalinga di Venaria Reale, l’Italia vuole ben figurare anche in quest’occasione e si presenta nella capitale belga con 42 atleti. Riflettori puntati al maschile su Yeman Crippa, tra i grandi favoriti della vigilia, mentre in campo femminile Nadia Battocletti sogna il colpaccio al debutto tra le senior dopo aver centrato ben quattro titolo europei giovanili consecutivi. Ambizioni importanti anche nella staffetta mista con il quartetto formato da Gaia Sabbatini, Pietro Arese, Ossama Meslek e Marta Zenoni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei di Cross 2023. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su All Athletics Tv, mentre Rai Sport manderà in onda le gare in differita dalle ore 19.15. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI CROSS 2023

Domenica 10 dicembre

12.25 Under 20 femminile (sui 5.000 metri)

12.50 Under 20 maschile (sui 5.000 metri)

13.10 Staffetta mista (4 x 1.500 metri)

13.35 Under 23 femminile (sui 7.000 metri)

14.05 Under 23 maschile (sui 7.000 metri)

14.35 Seniores femminile (sui 9.000 metri)

15.15 Seniores maschile (sui 9.000 metri)

PROGRAMMA EUROPEI CROSS 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi in differita su Rai Sport alle ore 19.15.

Diretta streaming: All Athletics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Grana/FIDAL