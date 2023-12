Nadia Battocletti argento agli Europei cross: “Ho imparato a ballare la samba nel fango, alle Olimpiadi al top”

Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Cross, riuscendo a salire sul secondo gradino del podio nella gara elite dopo aver trionfato per quattro volte consecutive a livello giovanile (due tra le under 20 e due tra le under 23). La trentina si era presentata a Bruxelles (Belgio) tra le favorite della vigilia e ha sognato di firmare il colpaccio perentorio lungo i nove chilometri caratterizzati da tanto fango e da un tratto in salita rivelatosi abbastanza impegnativo.

Nadia Battocletti ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Oggi ho anche imparato a ballare la samba nel fango. Già il percorso era complesso, poi ci si è messo il fango a dare quello sprint in più. Le traiettorie erano perse, ho provato a recuperare qualcosa nella parte in cui il terreno era più resistente, ma non sono riuscita a seguire il primo gruppetto quando si sono staccate. Appena ho preso la ragazza britannica (Donnelly, ndr) mi sono detta ‘adesso non devi mollare neanche un centimetro. Se bruciano le gambe, falle bruciare di più’ “.

L’azzurra ha poi proseguito: “Alla fine per festeggiare mi sono buttata nel fango e me lo sono passato anche sulle guance. Ho vissuto una stagione lunghissima, partita dal cross e dalle indoor, passata per la pista e la strada, e terminata di nuovo con il cross. È stata ricca ma soprattutto di passaggio, per farsi trovare alle Olimpiadi nel massimo della forma. Con la gara di oggi credo di aver raggiunto un altro step mentale che può fare la differenza”.

Foto: Grana/FIDAL