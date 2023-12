Dakar 2024: quando e dove si svolge, percorso e programma delle 12 tappe

La Dakar 2024 si disputerà dal 5 al 19 gennaio. Il rally raid più prestigioso e importante al mondo prevede la disputata di un prologo e di dodici tappe in Arabia Saudita, per il quinto anno consecutivo sede di questo evento dopo gli adii all’Africa prima e al Sud America poi. Si preannuncia grande spettacolo nel deserto Partenza da AlUla e arrivo a Yanbu dopo aver percorso 4.727 chilometri cronometrati (prove speciali) e quasi 7.900 chilometri complessivi.

Le categorie in gara saranno come sempre auto, moto, camion, quad tra deserti e dune. Nell’Empty Quarter ci incendierà anche la battaglia, con la grande novità della Superstage crono di 48 ore che obbligherà i partecipanti a rifocillarsi e riposare in uno degli otto bivacchi presenti lungo il percorso. Di seguito il calendario con tutte le tappe e il percorso della Dakar 2024.

CALENDARIO DAKAR 2024

5 gennaio, prologo: Sea Camp-Sea Camp (29 km)

6 gennaio, prima tappa: AlUla-Al Henakiyah (405 km)

7 gennaio, seconda tappa: Al Henakiyah-Al Duwadimi (470 km)

8 gennaio, terza tappa: Al Duwadimi-Al Salamiya (440 km)

9 gennaio, quarta tappa: Al Salamiya-Hal Hofuf (299 km)

10 gennaio, quinta tappa: Hal Hofuf-Shabaytah (118 km)

11-12 gennaio, sesta tappa (superstage di 48 ore): Shubaytah-Shubaitah (584 km)

13 gennaio Giornata di riposo a Riyadh

14 gennaio, settima tappa: Riyadh-Al Duwadimi (483 km)

15 gennaio, ottava tappa: Al Duwadimi-Ha’il (458 km)

16 gennaio, nona tappa: Ha’il-AlUla (417 km)

17 gennaio, decima tappa: AlUla-AlUla (371 km)

18 gennaio, undicesima tappa: AlUla-Yanbu (480 km)

19 gennaio, dodicesima tappa: Yanbu-Yanbu (175 km)

