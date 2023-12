Cricket femminile, doppia vittoria dell’Italia! Azzurre alla fase ad eliminazione diretta degli Europei T10 di Malaga

Doppia vittoria dell’Italia nella quarta giornata della Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket femminile, in corso a Malaga, in Spagna: le azzurre battono dapprima le padrone di casa iberiche, poi firmano l’impresa superando Inghilterra XI. L’Italia certifica il terzo posto in graduatoria qualificandosi alla fase ad eliminazione diretta di venerdì.

L’Italia, nel primo incontro odierno, regola facilmente la Spagna per 112/4-60/4, con le azzurre che vincono per 52 runs, poi nella seconda sfida, giocata contro Inghilterra XI, al termine di un match tiratissimo, conquista un successo importantissimo per 107/3-101/7, con le italiane che si affermano per sole 6 runs.

Poca storia negli altri incontri disputati quest’oggi: Inghilterra XI supera nettamente l’Austria, facendo cadere i 10 wickets in 9.3 overs, imponendosi così per 132/0-28, con le inglesi vincenti per 104 runs, mentre i Paesi Bassi liquidano l’Austria per 187/0-47/5, con le neerlandesi vittoriose per 140 runs.

Nella graduatoria del girone a 5 all’italiana con partite di andata e ritorno, conquistano i primi tre posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta, che venerdì 22 assegnerà il titolo continentale, i Paesi Bassi, primi con 22 punti, Inghilterra XI, seconda a quota 21, e l’Italia, terza con 17. L’ultimo pass a disposizione se lo giocheranno domani l’Austria, quarta a quota 3, e la Spagna, ultima con 1 punto.

Appare utile rammentare che si gioca nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

RISULTATI E CLASSIFICA

Domenica 17 dicembre

Spagna-Austria 73/1-81/5 (Austria vince per 8 runs)

Paesi Bassi-Italia 97/6-86/7 (Paesi Bassi vincono per 11 runs)

Inghilterra XI-Austria 44/0(3.0)-43/8 (Inghilterra XI vince per 10 wickets)

Spagna-Paesi Bassi 56/6-130/0 (Paesi Bassi vincono per 74 runs)

Lunedì 18 dicembre

Italia-Inghilterra XI 26(7.5)-93/3 (Inghilterra XI vince per 67 runs)

Austria-Paesi Bassi 59/9-159/1 (Paesi Bassi vincono per 100 runs)

Spagna-Italia 65/3-113/4 (Italia vince per 48 runs)

Inghilterra XI-Paesi Bassi 103/2-59/4 (Inghilterra XI vince per 44 runs)

Martedì 19 dicembre

Paesi Bassi-Spagna 161/2-43/4 (Paesi Bassi vincono per 118 runs)

Italia-Austria 66/1(6.4)-63/6 (Italia vince per 9 wickets)

Spagna-Inghilterra XI 50/3-99/1 (Inghilterra XI vince per 49 runs)

Paesi Bassi-Italia 108/4-106/2 (Paesi Bassi vincono per 2 runs)

Mercoledì 20 dicembre

Austria-Inghilterra XI 28(9.3)-132/0 (Inghilterra XI vince per 104 runs)

Spagna-Italia 60/4-112/4 (Italia vince per 52 runs)

Paesi Bassi-Austria 187/0-47/5 (Paesi Bassi vincono per 140 runs)

Inghilterra XI-Italia 101/7-107/3 (Italia vince per 6 runs)

Classifica

1. Paesi Bassi 7 giocate, 22 punti, +5.729 Net Run Rate

2. Inghilterra XI 6 giocate, 21 punti, +5.576 Net Run Rate

3. Italia 7 giocate, 17 punti, -+0.854 Net Run Rate

4. Austria 6 giocate, 3 punti, -7.959 Net Run Rate

5. Spagna 6 giocate, 1 punto, -5.817 Net Run Rate

Foto: comunicato stampa FederCricket

