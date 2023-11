Cricket, l’Australia vince la Coppa del Mondo ODI 2023 battendo l’India in finale

La finale della Coppa del Mondo ODI 2023 di cricket, disputata in India, va all’Australia, che nell’ultimo atto supera la Nazionale padrona di casa per 6 wickets con lo score di 241/4-240/10, andando così a conquistare il titolo iridato.

I padroni di casa chiudono i 50 overs dell’innings con la caduta del decimo wickets ed un run rate di 4.80, poi però soccombono al cospetto degli oceanici, i quali completano il loro compito dopo 43 overs, con la caduta di soli 4 wickets ed un run rate di 5.60, potendo così alzare al cielo il trofeo.

Appare utile rammentare che il torneo si è giocato nel format ODI, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si disputerà la Coppa del Mondo 2024.

Foto: LaPresse