Cosa si è fatto Innerhofer dopo la caduta a Bormio: l’esito degli accertamenti

Christof Innerhofer può tirare un sospiro di sollievo. Gli accertamenti a cui si è sottoposto presso l’ospedale di Sondalo hanno escluso ogni tipo di frattura o di problema fisico. Lo sciatore italiano si è procurato soltanto una ferita al polpaccio destro, che verrà suturata, e potrà tornare a casa già nel tardo pomeriggio odierno. Una buona notizia per il 39enne, dopo essere caduto nel superG di Bormio ed essere stato trasportato in elicottero presso il nosocomio in provincia di Sondrio.

Si tratta dunque di un infortunio di lieve entità, che non dovrebbe tenere lontano l’azzurro dalle gare di gennaio (su tutte spiccano le Classiche di Wengen e Kitzbuehel). Sulla Stelvio era scivolato in una curva verso sinistra ed era finito nelle reti, rimanendo a terra per alcuni istanti. L’altoatesino si era poi alzato dolorante e aveva iniziato a toccarsi il ginocchio destro, poi si era steso a terra con le ginocchia regolarmente piegate e con il volto intriso di sangue, venendo così trasportato in elicottero verso l’ospedale di Sondalo.

Christof Innerhofer, due volte medagliato alle Olimpiadi (argento in discesa e bronzo in supercombinata a Sochi 2014) e tre volte medagliato ai Mondiali (oro in superG, argento in supercombinata, bronzo in discesa a Garmisch 2011), potrà così proseguire nella propria attività agonistica, cercando ancora un risultato di rilievo in chiusura di una carriera decisamente rimarchevole.

Foto: Lapresse

