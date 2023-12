Combinata nordica, Riiber vince gara-1 a Lillehammer davanti a Oftebro e Graabak. 16° un ottimo Costa

Jarl Magnus Riiber completa l’opera dopo lo show mattutino sul trampolino e vince gara-1 a Lillehammer, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica. Il fenomenale padrone di casa norvegese aveva già ipotecato il successo odierno al termine del segmento di salto, accumulando un vantaggio enorme da gestire agevolmente nella Gundersen da 10 km.

Terza affermazione consecutiva dunque per il 26enne di Oslo, che non ha avuto bisogno di spremersi più di tanto nel fondo risparmiando energie preziose in vista della competizione di domani su Large Hill. Il pubblico locale ha potuto festeggiare inoltre la tripletta norvegese, con Jens Luraas Oftebro che ha bruciato Joergen Graabak nella volata per la piazza d’onore a 35″ dalla testa.

Il tedesco Julian Schmid ha regolato poi il gruppone degli inseguitori conquistando la quarta moneta davanti al connazionale Johannes Rydzek, l’austriaco Johannes Lamparter, l’estone Kristjan Ilves ed il finlandese Eero Hirvonen.

Rimonta notevole nel fondo per il migliore degli italiani, Samuel Costa, capace di risalire dal 25° al 16° posto agganciandosi al treno dei più veloci in pista sin dal primo giro e firmando così il 6° crono parziale sugli sci stretti. Bella prestazione anche per Raffaele Buzzi, da 36° a 23°, ma entra in zona punti anche Aaron Kostner (da 47° a 38°). Fuori dai 40 purtroppo Iacopo Bortolas (sprofondato dopo la 20ma piazza sul trampolino) e Domenico Mariotti.

