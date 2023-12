LIVE Snowboardcross Les Deux Alpers 2023 in DIRETTA: programma rivoluzionato, si comincia con una prova a squadre! C’è Michela Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross, programmata in quel di Les Deux Alpers (Francia). Appuntamento d’apertura della stagione che è già stato condizionato dalle avverse condizioni meteo: a causa delle abbondanti nevicate, le qualificazioni previste ieri per le due gare individuali sono state cancellate, perciò gli organizzatori dell’evento hanno deciso di stravolgere il programma del fine settimana.

Infatti, quest’oggi si sarebbero dovute disputare le due prove individuali ma, alla fine, nella giornata odierna si assisterà, meteo permettendo, a una gara a squadre mista, considerando che anche nelle prossime ore dovrebbero scendere copiose nevicate sulla nota località turistica transalpina che metteranno a rischio il normale svolgimento dell’evento.

La squadra azzurra schiererà due coppie tra le sedici formazioni di partenza. Italia 1, formata da Omar Visintin e Michela Moioli, parte per conquistare un piazzamento di prestigio. C’è molta attesa per il ritorno in gara della campionessa olimpica di Pyeongchang, la quale vorrà riscattare una stagione avara di soddisfazioni. Italia 2, invece, è composta da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, i quali proveranno a superare lo scoglio dei quarti di finale.

OA Sport offre la diretta testuale della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2023-2024, il cui via dei quarti di finale della prova a squadre mista è programmato alle 14.30. Non perdetevi neanche un attimo delle due gare con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse