Combinata nordica femminile, Westvold Hansen apre una nuova tripletta norvegese a Lillehammer. Due azzurre in top15

Gyda Westvold Hansen continua ad essere imbattibile e completa la doppietta a Lillehammer nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica. La fenomenale norvegese resta una spanna sopra al resto della concorrenza e, dopo aver fatto il vuoto nel segmento di salto mattutino, gestisce agevolmente il vantaggio accumulato concludendo la Gundersen da 5 km con un margine di oltre 45″ sulla prima inseguitrice.

Nessuna sorpresa sul podio odierno, che si è rivelato identico a quello di gara-1 per una nuova tripletta casalinga della Norvegia. Seconda piazza dunque per Ida Marie Hagen, scatenata come di consueto sugli sci stretti dopo l’ottavo posto sul trampolino, mentre Mari Leinan Lund è arrivata terza al traguardo con 53″ di distacco dalla vincitrice.

Rispetto alla competizione di ieri resta invariata anche la quarta classificata, la giapponese Haruka Kasai, mentre salgono di un gradino la giovanissima finlandese Minja Korhonen (quinta) e la tedesca Nathalie Armbruster (sesta) a discapito dell’austriaca Lisa Hirner (oggi settima). Niente top10 purtroppo in casa Italia, a causa di un segmento di salto al di sotto delle aspettative.

Daniela Dejori è stata la migliore delle azzurre, recuperando dal 22° al 14° posto grazie ad una buona prestazione nel fondo, mentre Veronica Gianmoena ha rimontato cinque posizioni sugli sci stretti chiudendo in quindicesima piazza.

Foto: Lapresse