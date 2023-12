Speed skating, Francesca Lollobrigida è terza sui 1500 nella Division B della Coppa del Mondo a Stavanger

Nella terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, in corso a Stavanger, in Norvegia, è rientrata dopo la maternità Francesca Lollobrigida: l’azzurra, costretta a ripartire dalla Division B, dopo il terzo posto di ieri nella mass start, oggi si è ripetuta con il medesimo piazzamento sui 1500 metri.

Solo tre atlete sono scese al di sotto del muro dei due minuti: la vittoria è andata alla neerlandese Elisa Dul, prima con il crono di 1:58.93. La piazza d’onore è stata occupata dalla ceca Martina Sáblíková, che a 36 anni ha staccato il secondo tempo in 1:59.34, a 0.41 dalla vetta.

Alle spalle delle due atlete citate si è piazzata l’azzurra Francesca Lollobrigida, bravissima a centrare la terza posizione in 1:59.51, a soli 0.58 dalla neerlandese. Un’altra italiana era in gara nella Division B: è andata a punti in Coppa del Mondo Veronica Luciani, 17ma in 2:03.70, con un ritardo di 4.77.

Foto: LaPresse