Combinata nordica, fratelli Rettenegger davanti a tutti nel PCR di Ramsau. Da domani si fa sul serio

Si è aperta anche la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica maschile, con il Provisional Competition Round sul trampolino piccolo HS98 di Ramsau (Austria). È stata una sessione di salto assai condizionata dal vento, con la brezza alle spalle che cresceva sempre di più. Davanti a tutti ci sono tre austriaci, seguiti da due norvegesi.

Doppietta Rettenegger nel PCR di Ramsau, con il classe 2002 Stefan davanti al fratello maggiore Thomas, classe 2000. Per il minore dei Rettenegger salto da 94,5 metri e un totale di 130.8 punti, con 4.2 punti di margine sul fratello. Questo salto provvisorio si è disputato in vista dell’individual compact, visto che domani ci sarà prima il fondo con la mass start, per cui i distacchi sono già prestabiliti a tavolino, a prescindere dalla differenza di punteggio nel salto.

Completa la festa austriaca Johannes Lamparter, 3°, che precede due norvegesi. Al quarto posto Espen Bjoernstad, appena tre decimi di punto meglio del dominatore della stagione: Jarl Magnus Riiber (5°). Il fenomeno ha saltato da stanga 20 in un momento in cui era pressoché impossibile raggiungere una misura che potesse portarlo in testa, e se si dovesse partire con questa classifica scatterebbe con 22″ di ritardo da recuperare su Stefan Rettenegger. Si rivede a buonissimi livelli Matteo Baud, sesto in classifica, che dovrà confermare quanto buono di fatto quando le condizioni saranno le medesime per tutti.

Tra gli azzurri solo Samuel Costa è riuscito a difendersi, con il 24° posto (105.6 punti) che vorrebbe dire partenza a 1’10” dalla testa. Trentacinquesimo e quindi a 1’25” dal leader Raffaele Buzzi, mentre Domenico Mariotti (46°) ed Aaron Kostner (49°) partirebbero con il massimo distacco, 1’30”. Chiudiamo il capitolo degli italiani con Iacopo Bortolas, che la giuria non ha fatto saltare per un’irregolarità nella taglia della tuta. Domani è il momento della prima gara, una mass start, poi sabato 16 sarà la volta della seconda individual compact della stagione.

