Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile. A Oberstdorf l’alba agonistica del 2024

La quarta tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci andrà in scena in un contesto conosciuto. Dopo le novità assolute rappresentate dai trampolini di Engelberg e Garmisch-Partenkirchen, le ragazze volanti si cimenteranno sul Large Hill di Oberstdorf, già affrontato in contesti prestigiosi.

Anzi, a ben guardare non esiste borgo tedesco in cui il massimo circuito rosa abbia fatto tappa più spesso. Il villaggio bavarese è entrato in calendario nel 2015, seppur con il Normal Hill. Il leggendario Schattenbergschanze ha accolto le donne per la prima volta nel 2017 ed è progressivamente diventato il palcoscenico privilegiato.

La caratteristica del trampolino è rappresentata dal fatto di non garantire quota in uscita dal dente. Bisogna costruirla con la spinta. Come se non bastasse, qui spira costantemente aria di coda. Si aprono però occasionalmente “finestre” di aria frontale che favoriscono chi si trova a saltare nel momento propizio.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°4

Borgo: Oberstdorf (Germania)

Struttura: Schattenbergschanze (HS137)

Competizioni ospitate: 7

Prima gara: 7 gennaio 2017

Ultima gara: 3 marzo 2021

TUTTE LE VINCITRICI

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KREUZER Chiara (AUT)

2020 – KREUZER Chiara (AUT)

2021 – LUNDBY Maren (NOR) {Oro Mondiale}

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

4 (2-1-1) – TAKANASHI Sara [JPN]

2 (2-0-0) – KREUZER Chiara [AUT]

2 (0-1-1) – AVVAKUMOVA Irina [RUS]

1 (0-1-0) – KLINEC Ema [SLO]

1 (0-1-0) – SCHMID Katharina [GER]

1 (0-1-0) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (0-0-1) – ITO Yuki [JPN]

1 (0-0-1) – BOGATAJ Ursa [SLO]

1 (0-0-1) – KRAMER Marita [AUT]

1 (0-0-1) – KRIZNAR Nika [SLO]

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

5 (3-2-0) – NORVEGIA

5 (2-1-2) – GIAPPONE

4 (2-0-2) – AUSTRIA

3 (0-1-2) – SLOVENIA

2 (0-2-0) – GERMANIA

2 (0-1-1) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 4

Ingressi nelle prime trenta: 4

Miglior risultato: 12a il 17 febbraio 2019

