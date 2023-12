Calendario sci di fondo oggi in tv, skiathlon Trondheim 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Dopo il dominio norvegese nelle gare sprint, è tempo di avvicinarsi alle due gare skiathlon di Trondheim. La domanda resta sempre la stessa: ci sarà o no un altro bis? Difficile: tra gli uomini sono certe le orde di norge in top ten, tra le donne è ben diverso.

Del resto, le gare distance hanno accentuato finora un duello Svezia-USA in campo femminile. E, con Diggins nel ruolo di potenziale guastafeste delle svedesi, c’è ancora molto da vedere. L’Italia si presenta al via senza Pellegrino, ma con De Fabiani e Graz (quest’ultimo piuttosto costante in tempi recenti). Tra le donne, dopo l’assenza totale di ieri, schierate Comarella e Ganz, due delle tre azzurre recatesi in terra norvegese.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Trondheim oggi. Le gare odierne saranno visibili in diretta tv su Eurosport 2; RaiSport trasmetterà la gara maschile in diretta e quella femminile in differita subito a seguire. Diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN (tute) e RaiPlay (gara femminile su RaiPlay 3). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SKIATHLON TRONDHEIM 2023 OGGI

Sabato 16 dicembre

Ore 11:10 20 km Skiathlon femminile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 13:15 20 km Skiathlon maschile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (tutte), RaiSport (gara maschile, la gara femminile è in differita al termine della maschile)

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN (tutte), RaiPlay (con gara femminile su RaiPlay 3)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI: Francesco De Fabiani 21, Davide Graz 39, Elia Barp 41, Simone Daprà 43, Paolo Ventura 47

DONNE: Caterina Ganz 29, Anna Comarella 37

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto