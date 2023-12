Calendario sci di fondo oggi in tv, 10 km Trondheim 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Ultimo giorno a Trondheim per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. Dopo le sprint del venerdì e le gare skiathlon del sabato, alla domenica ci si dedica alle 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli per terminare la settimana.

Il grande tema è: farà tris Johannes Hoesflot Klaebo? Non appare compito semplice, ma questa settimana il fenomeno norvegese ha messo in piedi performance notevoli, a maggior ragione dopo quanto capitato negli scorsi mesi con la federazione del suo Paese. Il capitolo Italia dovrebbe vedere cinque uomini e due donne al via, benché sia lecito voler tentare di comprendere la reale condizione di Barp e De Fabiani.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Trondheim oggi. Le gare odierne saranno visibili in diretta tv su Eurosport 2; RaiSport trasmetterà la gara femminile in diretta e quella maschile in differita subito a seguire. Diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN (tutte) e RaiPlay (gara maschile su RaiPlay 2). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO 10 KM TRONDHEIM 2023 OGGI

Domenica 17 dicembre

Ore 11:00 10 km TC maschile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 13:15 20 km TC femminile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (tutte), RaiSport (gara maschile, la gara maschile è in differita al termine della femminile)

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN (tutte), RaiPlay (con gara maschile su RaiPlay 2)

ITALIANI IN GARA

UOMINI: Paolo Ventura 8, Simone Daprà 14, Elia Barp 17, Davide Graz 20, Francesco De Fabiani 37

DONNE: Anna Comarella 8, Caterina Ganz 16

