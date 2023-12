Calendario Sei Nazioni rugby 2024: le date delle cinque giornate, dove vederlo in tv, quando gioca l’Italia

La Nazionale italiana di rugby si sta preparando a giocare il Sei Nazioni 2024: l’Italia di Gonzalo Quesada a febbraio giocherà in casa contro la Inghilterra sabato 3, poi andrà in Irlanda domenica 11. Dopo una settimana di pausa, sfida domenica 25 in Francia. Altra settimana di stop, poi a marzo gara interna con la Scozia sabato 9 ed infine trasferta in Galles sabato 16.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby la diretta tv dei match dell’Italia sarà disponibile su Sky Sport Uno e su TV8, con tutte le altre partite su Sky Sport Arena. La diretta streaming dei match dell’Italia sarà disponibile su Sky Go e Now e su tv8.it, con tutte le altre partite su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dei match dell’Italia sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI MASCHILE 2024

I giornata

2 febbraio

Ore 21.00 Francia v Irlanda

3 febbraio

Ore 15.15 Italia v Inghilterra

Ore 17.45 Galles v Scozia

II giornata

10 febbraio

Ore 15.15 Scozia v Francia

Ore 17.45 Inghilterra v Galles

11 febbraio

Ore 16.00 Irlanda v Italia

III giornata

24 febbraio

Ore 15.15 Irlanda v Galles

Ore 17.45 Scozia v Inghilterra

25 febbraio

Ore 16.00 Francia v Italia

IV giornata

9 marzo

Ore 15.15 Italia v Scozia

Ore 17.15 Inghilterra v Irlanda

10 marzo

Ore 16.00 Galles v Francia

V giornata

16 marzo

Ore 15.15 Galles v Italia

Ore 17.45 Irlanda v Scozia

Ore 21.00 Francia v Inghilterra

Foto: LaPresse

