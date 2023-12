Pallanuoto: 20-3 alla Francia, il Settebello si aggiudica il Quattro Nazioni di Malta

Il Settebello si lancia nel migliore dei modi verso gli Europei di pallanuoto. Nell’ultimo torneo di preparazione, il Quattro Nazioni di Malta, gli azzurri di Sandro Campagna chiudono con la perla nell’incontro conclusivo, quello con la Francia: un nettissimo 20-3 che dimostra la supremazia della squadra tricolore.

I primi due quarti sono mostruosi, sia a livello offensivo che difensivo: la Francia non riesce a segnare, neanche con l’uomo in più, gli azzurri trovano un parziale di 12-2 che chiude il match. Devastante soprattutto Bruni al centroboa, autore di cinque reti, bene anche Fondelli e Presciutti.

Italia-Francia 20-3

Italia: Del Lungo (C), Condemi 2, Damonte 1, Marziali 1, Fondelli 3, Velotto 1, Renzuto Iodice 1, Echenique 1, Presciutti 3, Bruni 5, Di Somma 1, Dolce 1, Nicosia. Allenatore Campagna.

Francia: Hovhannisyan, Saudadier, Crousillat (C), Bouet, Khasz, T. Vernoux 1, R. Marion Vernoux 2, Bjorch, Marzouki, Bodegas, Vanpeperstraete, Nardon, Fontani. Allenatore Bruzzo

Arbitri: Balzan e Spiteri

Note: parziali 7-2, 5-0, 3-1, 5-0. Usciti per limite di falli Dolce (I) e Bouet (F). Superiorità numeriche: Italia 7/15 e Francia 1/12.

Le parole di Sandro Campagna: “Si chiude con una vittoria una stagione secondo me molto positiva, in termini di risultati con circa il 90% di vittorie tra tutte le partite disputate. Abbiamo sicuramente incamerato utili informazioni per cercare di alzare il livello e adesso siamo pronti per le prime due battaglie del nuovo anno che sono appunto l’Europeo e il Mondiale. Andremo in Croazia con gli stessi 15 di Fukuoka perché mi sembra giusto dare a loro ancora questa opportunità. Non hanno demeritato la scorsa estate e stanno tutti bene. Anche gli altri si sono comportati molto bene e mi hanno messo in difficoltà fino all’ultimo”.

Foto di Andrea Masini / DBM Deepbluemedia

