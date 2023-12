Calendario Mondiale per club volley 2023 in tv: orari semifinali, programma Perugia-Halkbank e Minas-Suntory Sunbirds

Domani, sabato 9 dicembre, si giocano Perugia-Halkbank Ankara (ore 12.30) e Minas-Suntory Sunbirds (ore 16.00), incontri validi per le due semifinali del Mondiale per Club 2023 di volley maschile in corso di svolgimento a Bangalore (India). Semifinale ostica per la squadra italiana che deve continuare la propria difesa del titolo contro gli insidiosi turchi, mentre i sorprendenti giapponesi si giocheranno il pass per l’ultimo atto con i rognosi brasiliani.

La prima semifinale del Mondiale per Club di volley 2023 offre una sfida al cardiopalma: i Block Devils alle 12.30 affronteranno i temibili turchi dell’Halkbank Ankara, in quella che può sembrare una sorta di finale anticipata. Simone Giannelli e compagni si sono dimostrati in ottima forma esprimendo una pallavolo di grande qualità nei due netti successi ottenuti fino ad ora. Turchi che sono capitolati alla prima giornata, ma poi nella sfida da dentro o fuori contro i brasiliani del Cruzeiro non hanno tremato. Domani i principali giocatori da tenere d’occhio sono due vecchie volpi del campionato italiano: il francese Ngapeth e l’olandese Abdel-Aziz.

Nella seconda semifinale che inizierà alle 16.00 si affrontano due outsider. I brasiliani del Minas hanno rispettato il pronostico arrivando fino al penultimo atto, dove di fronte si troveranno i sorprendenti giapponesi del Suntory Sunbirds. I verdeoro per arrivare fino a qui hanno battuto 3-0 i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders e sono usciti sconfitti con lo stesso punteggio da Perugia; mentre gli asiatici hanno sorpreso per 3-0 l’Halkbank, prima di lottare e cedere solo 3-2 contro il Sada Cruzeiro. Tra i giapponesi bisogna fare particolarmente attenzione all’indemoniato schiacciatore Alain Junior e al formidabile opposto Dmitriy Muserskiy.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Minas-Suntory Sunbirds e Perugia-Halkbank Ankara, le due semifinali del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World Tv, non ci saranno dirette televisive ma noi di OA Sport vi offriremo la Diretta Live testuale.

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Sabato 9 dicembre

Ore 12.30 Sir Susa Vim Perugia vs Halkbank Ankara

Ore 16.00 Itambé Minas vs Suntory Sunbirds

PROGRAMMA SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB