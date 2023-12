Hockey pista: le azzurre lottano ma poi cedono al Portogallo nella semifinale degli Europei 2023

Termina in semifinale il sogno della Nazionale italiana femminile ai Campionati Europei 2023 di hockey pista. Le azzurre infatti dopo una partita combattuta hanno dovuto cedere il passo al Portogallo per 1-4, salutando così la possibilità di giocarsi la Finale.

Malgrado la sconfitta le ragazze di coach Giudice hanno dimostrato per l’ennesima volta di avere il carattere per competere con le più grandi. Le lusitane sono le prime a trovare il vantaggio al 15:30 con Ferreira, ma l’Italia c’è, sfrutta la bomber Linda Tamiozzo (13:23) e ripristina gli equilibri dopo appena 120 secondi.

A poco meno di dieci minuti dalla prima frazione il Portogallo trova però la rete del vantaggio, finalizzando una buona azione conclusa in rete da Moncovio (20:39). L’Italia cerca di architettare una strategia per riacciuffare le avversarie, salvo però subire nel secondo tempo il mortifero goal dell’1-3 timbrato da Santos (20:39), fattore che costringe l’Italia a tentare una rimonta che però, questa volta, non arriva. Il poker ad opera ancora di Santos messo a referto a soli sei secondi dal fischio finale rende pesante il passivo, ma non cancella l’ottima rassegna continentale condotta dalle azzurre.

Domani, sabato 9 dicembre, l’Italia affronterà nella finalina per il terzo posto la perdente tra Spagna e Francia.

Foto: FISR