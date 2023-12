Calendario Mondiale MotoGP 2024: programma, tutti i GP, orari di prove libere, qualifiche e gare

Siamo ai titoli di coda del 2023 e si guarda a quello che accadrà l’anno venturo, così vicino. Il pensiero va al Motomondiale che si preannuncia accattivante e per piloti e team assai logorante. Il 2024, infatti, prevede il calendario più corposo di sempre: 22 tappe, una in più rispetto al 2023. Il primo round sotto le luci del Qatar il 10 marzo, la chiusura a Valencia il 17 novembre, sul circuito Ricardo Tormo.

Non sarà semplice per i piloti, dovendo gestire ogni fine-settimana la presenza della Sprint Race, in riferimento alla classe regina. Francesco Bagnaia andrà a caccia del terzo titolo, dovendosi guardare però da rivale molto qualificati, che avranno a disposizione una Ducati. Grande curiosità per questo c’è sul conto di Marc Marquez, che concorrerà al titolo in sella alla Rossa del Team Gresini.

Lusail tornerà a recitare il ruolo del primo atto, seguito dal week end dell’Autodromo Internacional do Algarve, in Portogallo. A seguire si affronterà la trasferta nelle Americhe: prima in Argentina a Termas de Rio Hondo e poi in Texas ad Austin. Si farà ritorno in Europa per la Classica di Jerez, che precederà altri fine-settimana di grande tradizione: Le Mans, Barcellona e il Mugello, in Italia.

A metà giugno, ci sarà la novità del Sokol International Racetrack. Ciò renderà il Kazakistan il 31° Paese a ospitare un Gran Premio. Assen e il Sachsenring saranno gli ultimi due appuntamenti prima del break estivo, che verrà interrotto a Silverstone (Gran Bretagna). Piloti e team dovranno affrontare successivamente il Red Bull Ring, in Austria e la doppietta Aragon-Misano.

Sarà la poi la volta dei trittici: in Asia si gareggerà al Buddh International Circuit, seguito da Mandalika, in Indonesia, e Motegi, in Giappone. Sette giorni per rifiatare e via al tris Phillip Island (Australia), Buriram (Thailandia) e Sepang (Malesia). A chiudere il cerchio, come detto, Valencia.

Il Mondiale di MotoGP 2024 sarà trasmesso a pagamento dai canali Sky Sport, tipicamente Sky Sport MotoGP (208), con ulteriori trasmissioni su Sky Sport Uno (201). Giova ricordare anche la copertura in chiaro su TV8 su cui si attendono comunicazioni ufficiali relativamente alle dirette. È ragionevole pensare che al Mugello e a Misano ciò sia altamente probabilmente, mentre è prevista la copertura in differita di tutte le gare sull’emittente. Pertanto, ci sarà la trasmissione in streaming attraverso i servizi SkyGo e NOW, senza dimenticare tv8.it. Di seguito il calendario degli eventi, con orari indicativi limitatamente alla classe regina:

CALENDARIO MOTOGP 2024 (orari italiani)

DATA Gran Premio FP1 Pre-qualifiche FP2 QUALIFICHE Sprint Race GARA TV 10 marzo Qatar 13:45 18:00 13:00 13:40 18:00 18:00 Sky Sport 24 marzo Portogallo 11:45 16:00 11:10 11:50 16:00 15:00 Sky Sport 7 aprile Argentina 15:45 20:00 15:10 15:50 20:00 19:00 Sky Sport 14 aprile Americhe 17:45 22:00 17:10 17:50 22:00 21:00 Sky Sport 28 aprile Spagna 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 15:00 Sky Sport 12 maggio Francia 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 14:00 Sky Sport 26 maggio Catalogna 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 14:00 Sky Sport 2 giugno Italia 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 14:00 Sky Sport 16 giugno Kazakistan da definire da definire da definire da definire da definire da definire Sky Sport 30 giugno Paesi Bassi 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 14:00 Sky Sport 7 luglio Germania 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 14:00 Sky Sport 4 agosto Gran Bretagna 11:40 16:00 11:10 11:50 16:00 14:00 Sky Sport 18 agosto Austria 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 14:00 Sky Sport 1° settembre Aragon 11:45 16:00 11:10 11:50 16:00 15:00 Sky Sport 8 settembre San Marino 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 14:00 Sky Sport 22 settembre India 08:15 12:30 07:10 07:50 12:00 12:00 Sky Sport 29 settembre Indonesia 04:45 09:00 04:10 04:50 09:00 08:00 Sky Sport 6 ottobre Giappone 03:45 08:00 03:10 03:50 08:00 08:00 Sky Sport 20 ottobre Australia 01:45 06:00 01:10 01:50 06:00 05:00 Sky Sport 27 ottobre Thailandia 05:45 10:00 05:10 05:50 10:00 09:00 Sky Sport 3 novembre Malesia 03:45 08:00 03:10 03:50 08:00 08:00 Sky Sport 17 novembre Valencia 10:45 15:00 10:10 10:50 15:00 15:00 Sky Sport

PROGRAMMA MOTOGP 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); TV8 da definire.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it da definire.

Diretta testuale: OA Sport.

