Calendario Mondiale F1 2024: programma, tutti i GP, orari di prove libere, qualifiche e gare

Il 2023 sta per chiudersi e proiettiamoci a quel che accadrà. Il calendario del Mondiale di F1 2024 è ben noto. 24 GP attendono i piloti e i team reduci da un campionato dominato dall’olandese Max Verstappen e dalla Red Bull. La Ferrari si augura di avere a propria disposizione una vettura adeguata per lottare per l’iride, che manca dal 2007, se parliamo di titolo piloti, mentre l’ultimo Mondiale costruttori per la Rossa risale al 2008.

Il tutto prenderà il via di sabati. Il 2 marzo andrà in scena il Gran Premio del Bahrain. Motivo di questa novità? Non far collidere il GP di Arabia Saudita con l’inizio del Ramadan (10 marzo). Dunqu a Jeddah tutto anticipato di 24 ore. Siccome i due appuntamenti mediorientali sono in modalità double header, a Sakhir hanno dovuto adeguarsi e anticipare a loro volta di un giorno il programma del fine-settimana.

Si registra il ritorno della Cina, a distanza di cinque anni dall’ultima volta, a precedere l’incubo Covid. Da rimarcare gli spostamenti del GP del Giappone (anticipato alla primavera) e del GP di Azerbaijan (viceversa traslato a fine estate). In casa Italia saranno due gli appuntamenti, unico Paese come gli Stati Uniti a ospitare più di una gara. A Imola si gareggerà dal 17 al 19 maggio, mentre a Monza si competerà dal 30 agosto al 1° settembre. Una stagione lunghissima il cui ultimo atto è previsto l’8 dicembre con il canonico GP d’Abu Dhabi.

Il Mondiale 2024 di F1 sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport, nel caso specifico Sky Sport (207) e Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Da palinsesto sarà da verificare l’effettiva trasmissione sui canali 201 e 213. Da comunicare anche la programmazione in chiaro su TV8 e di conseguenza in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di tutti i week end in calendario.

CALENDARIO F1 2024 (orari italiani)

DATA Gran Premio FP1 FP2 FP3 QUALIFICHE GARA TV 2 marzo Bahrain° 12:30 16:00 12:30 16:00 16:00 Sky Sport 9 marzo Arabia Saudita° 14:30 18:00 14:30 18:00 18:00 Sky Sport 24 marzo Australia 03:30 07:00 03:30 07:00 07:00 Sky Sport 7 aprile Giappone 04:30 08:00 04:30 08:00 07:00 Sky Sport 21 aprile Cina* da stabilire da stabilire da stabilire da stabilire da stabilire Sky Sport 5 maggio Miami* 20:00 23:30 18:30 22:00 21:30 Sky Sport 19 maggio Emilia Romagna 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 26 maggio Montecarlo 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 9 giugno Canada 19:30 23:00 18:30 22:00 20:00 Sky Sport 23 giugno Spagna 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 30 giugno Austria* 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 7 luglio Gran Bretagna 13:30 17:00 12:30 16:00 16:00 Sky Sport 21 luglio Ungheria 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 28 luglio Belgio 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 25 agosto Paesi Bassi 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 1° settembre Italia 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 Sky Sport 15 settembre Azerbaijan 11:30 15:00 10:30 15:30 13:00 Sky Sport 22 settembre Singapore 11:30 15:00 11:30 15:00 14:00 Sky Sport 20 ottobre USA* 19:30 23:00 20:00 24:00 21:00 Sky Sport 27 ottobre Messico 19:30 23:00 18:30 22:00 21:00 Sky Sport 3 novembre Brasile* 15:30 19:00 16:00 19:30 18:00 Sky Sport 23 novembre Las Vegas** 03:30 07:00 01:30 07:00 07:00 Sky Sport 1° dicembre Qatar* 15:30 19:00 15:00 19:30 19:00 Sky Sport 8 dicembre Abu Dhabi 10:30 14:00 11:30 15:00 14:00 Sky Sport

*Week end con la Sprint Race

** Il GP di Las Vegas si correrà al sabato, ma in Europa comincerà al mattino di domenica 24.

° I GP di Bahrain e Arabia Saudita si correranno al sabato.

PROGRAMMA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 da definire.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it da definire.

Diretta testuale: OA Sport.

