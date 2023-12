Calcio a 5: Italia-Spagna 2-2, azzurre favolose nel secondo test match

L’Italia ha pareggiato con la Spagna per 2-2 nella seconda e ultima amichevole contro la Spagna campionessa d’Europa. Risultato importante a Scandicci dopo la sconfitta rimediato ieri sera per 3-1.

La partita in terra toscana inizia subito al meglio per le azzurre che passano in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla zampata di Dal’Maz, che vale l’1-0 con cui l’Italia va peraltro in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa la gara vive su ritmi più alti. La Spagna si sveglia concretizzando le proprie occasioni, prima con Sotelo e poi Luci, a cavallo del quarto d’ora di gioco.

Le azzurre sono spalle al muro, ma questa volta, a differenza di ieri, riescono a reagire trovando il 2-2 grazie al gol di Adamatti che fa esplodere il PalaScandicci e regala un meritato pareggio alla selezione tricolore

ITALIA-SPAGNA 2-2 (1-0 pt)

ITALIA: Sestari, Borges, Coppari, Adamatti, Boutimah, Grieco, Mansueto, Vanelli, Polloni, Berté, Bovo, Dal’Maz, Ferrara, De Siena. Ct Salvatore

SPAGNA: Ari, Laura, Benete, Irene Samper, Irene Cordoba, Silvia, Noelia, Vanessa Sotelo, Marian, Luci, Peque, Anita, Uña, Sanz. Ct Pons

MARCATORI: 5’03’’pt Dal’Maz (I), 13’51’’ st Sotelo (S), 16’06’’ Luci (S), 18’55’’ Adamatti (I)

AMMONITI: 3’ pt Peque (S), 4’ Grieco (I), 18’ Mansueto (I), 13’ st Sotelo (S), 16’ Laura (S)

ESPULSA: 16’50’’ st Laura (S) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Simone Zanfino (ITA), Stefania Candria (ITA), Federica Grasso (ITA), CRONO: Letizia Macca (ITA)

