Biathlon, startlist inseguimento maschile Hochfilzen 2023: orari, programma, tv, distacchi, italiani in gara

Domani, sabato 9 dicembre, sarà una giornata dedicata interamente agli inseguimenti a Hochfilzen nell’ambito della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Sarà la seconda gara stagionale in questo format dopo quella disputata la scorsa settimana in quel di Oestersund.

Dalla testa partirà Tarjei Boe, vincitore della sprint: il maggiore tra i fratelli Boe sta vivendo una sorta di seconda giovinezza in questo inizio di stagione. Il norvegese aveva già raggiunto il secondo posto a Oestersund nella sprint. Subito dietro partirà il connazionale Sturla Holm Laegreid, sempre molto efficace al poligono (cinque secondi), poi a dieci secondi lo svedese Sebastian Samuelsson. Il primo italiano sarà Tommaso Giacomel che scatterà dall’ottava posizione a 33 secondi, poi Lukas Hofer 12esimo a 53″9 e Didier Bionaz 16esimo a 1’13″3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dell’inseguimento maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INSEGUIMENTO MASCHILE HOCHFILZEN

Sabato 9 dicembre

Ore 12.15 Inseguimento maschile a Hochfilzen – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA INSEGUIMENTO MASCHILE A HOCHFILZEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE HOCHFILZEN

1 BOE Tarjei NOR 0:00

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:05

3 yr SAMUELSSON Sebastian SWE 0:10

4 PONSILUOMA Martin SWE 0:18

5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:19

6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:27

7 DOLL Benedikt GER 0:31

8 b GIACOMEL Tommaso ITA 0:33

9 KUEHN Johannes GER 0:40

10 PERROT Eric FRA 0:44

11 BOE Johannes Thingnes NOR 0:47

12 HOFER Lukas ITA 0:54

13 JACQUELIN Emilien FRA 0:56

14 STROEMSHEIM Endre NOR 1:03

15 STRELOW Justus GER 1:09

16 BIONAZ Didier ITA 1:13

17 SOERUM Vebjoern NOR 1:14

18 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:22

19 KOMATZ David AUT 1:22

20 GUIGONNAT Antonin FRA 1:24

21 CLAUDE Florent BEL 1:25

22 FAK Jakov SLO 1:28

23 KRCMAR Michal CZE 1:30

24 VIDMAR Anton SLO 1:32

25 BURKHALTER Joscha SUI 1:35

26 ZOBEL David GER 1:37

27 MUKHIN Alexandr KAZ 1:37

28 LANGER Thierry BEL 1:39

29 LEITNER Felix AUT 1:40

30 STALDER Sebastian SUI 1:42

31 REES Roman GER 1:47

32 PLANKO Lovro SLO 1:51

33 VACLAVIK Adam CZE 1:53

34 NAWRATH Philipp GER 1:54

35 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:57

36 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:59

37 DOVZAN Miha SLO 1:59

38 BIRKENTALS Renars LAT 2:02

39 INVENIUS Otto FIN 2:02

40 COLTEA George ROU 2:05

41 BROWN Jake USA 2:05

42 MARECEK Jonas CZE 2:06

43 ZENI Elia ITA 2:07

44 RUNNALLS Adam CAN 2:10

45 CLAUDE Fabien FRA 2:15

46 MAGAZEEV Pavel MDA 2:17

47 DUDCHENKO Anton UKR 2:17

48 RANTA Jaakko FIN 2:17

49 STVRTECKY Jakub CZE 2:19

50 BUTA George ROU 2:23

51 FINELLO Jeremy SUI 2:24

52 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:26

53 GOW Christian CAN 2:29

54 SINAPOV Anton BUL 2:31

55 BRANDT Oskar SWE 2:32

56 CLAUDE Emilien FRA 2:32

57 ILIEV Vladimir BUL 2:33

58 STROLIA Vytautas LTU 2:35

59 SIIMER Kristo EST 2:38

60 ZAWOL Marcin POL 2:41

Foto: Lapresse