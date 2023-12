Cosa si é fatta Elena Curtoni? Infortunio che la terrà fuori diverse settimane

In una giornata stupenda per la vittoria di Sofia Goggia nel Super-G di St.Moritz, la principale nota negativa riguarda sicuramente la brutta caduta di Elena Curtoni. La valtellinese stava scendendo immediatamente dopo la bergamasca ed era provvisoriamente in seconda posizione al secondo intermedio della gara.

Proprio a metà della prova, è arrivata una brutta caduta: si è fatta sbalzare da un dosso, gli attacchi si sono aperti e l’azzurra ha perso uno sci, finendo violentemente contro le reti di protezione. Lo spavento è stato notevole, ma Curtoni ha alzato il braccio per rassicurare tutti.

Le conseguenze di questa caduta non sono state morbide: dopo gli esami nella “Gut Klinic” della località elvetica, la Commissione Medica FISI ha evidenziato la frattura ossea composta dell’osso sacro. La nativa di Morbegno dovrà osservare qualche settimana di riposo, al termine delle quali verrà nuovamente rivalutata dalla stessa Commissione per stabilire il ritorno in pista.

Sicuramente un infortunio che non ci voleva a inizio stagione: un’annata in salita per la discesista azzurra che è costretta così ad inseguire. L’obiettivo sarà cercare di tornare in forma per l’inizio del 2024.

Foto: Lapresse