Biathlon, Lisa Vittozzi si aggrappa al poligono ed è quinta nella Sprint di Hochfilzen vinta da Tandrevold

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon è proseguita ad Hochfilzen, in Austria, con la 7.5 km sprint femminile, nella quale la miglior azzurra è stata Lisa Vittozzi, quinta, mentre Dorothea Wierer ha chiuso 26ma. Fuori dalla zona punti, ma qualificate all’inseguimento di domani Beatrice Trabucchi, 45ma, e Samuela Comola 55ma, mentre non ci saranno Rebecca Passler, 67ma, ed Hannah Auchentaller, non partita.

Il successo va alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, che fa 10/10 al tiro e vince in 20’59″9, superando la svedese Elvira Oeberg, seconda a 4″9 con un errore a terra, e la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, terza a 19″7, anch’ella con un errore al primo poligono. Ai piedi del podio la svizzera Lena Haecki-Gross, quarta a 20″0 con un bersaglio mancato in piedi, mentre è quinta Lisa Vittozzi a 24″4, la quale sopperisce ad uno stato di salute che non le permette di essere al 100% sugli sci con un perfetto 10/10 al poligono.

Non ci sono tante altre notizie positive in casa Italia: Dorothea Wierer, anch’ella alle prese con condizioni di salute precarie, si classifica 26ma nonostante un solo errore in piedi con 1’40″1 di ritardo, mentre chiudono fuori dalla zona punti, ma sono qualificate all’inseguimento di domani, Beatrice Trabucchi, 45ma a 2’04″7 grazie ad un bel 10/10 al tiro, e Samuela Comola 55ma a 2’34″0 con due errori in piedi, mentre non prenderanno parte alla pursuit Rebecca Passler, 67ma a 2’58″2 a causa di 4 errori complessivi, ed Hannah Auchentaller, non partita.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo comanda ora la transalpina Lou Jeanmonnot con 223 punti, davanti alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, seconda a quota 211, ed alla tedesca Franziska Preuss, assente in Austria causa Covid, terza con 200. Quarto posto per Lisa Vittozzi a quota 199 a pari punti con la norvegese Karoline Offigstad Knotten. Nella classifica di specialità guida la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 130, mentre Lisa Vittozzi è sesta con 77.

