Biathlon, Simon-Claude regalano alla Francia il secondo titolo consecutivo al World Team Challenge

Julia Simon e Fabien Claude bissano il trionfo dell’anno scorso e regalano alla Francia uno splendido back-to-back al World Team Challenge di biathlon, dominando in lungo e in largo l’edizione 2023 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen grazie ad una prestazione semplicemente magistrale sugli sci stretti e al poligono in entrambe le fasi della kermesse.

Il tandem transalpino ha dato spettacolo, infliggendo distacchi abissali prima nella mass start e poi nell’inseguimento (con gap dimezzati), tagliando il traguardo alla fine con un enorme vantaggio di 57″ sulla Norvegia di Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid, mentre il podio è stato completato in terza piazza dalla Slovenia di Polona Klemencic e Jakov Fak a 1’08” dalla vetta.

Quest’ultimo ha bruciato in volata il padrone di casa tedesco Roman Rees, sorpreso dallo sloveno proprio nel rettilineo d’arrivo e costretto ad accontentarsi di un deludente quarto posto in coppia con Janina Hettick-Walz. L’altra formazione di casa, formata da Hanna Kebinger e Benedikt Doll, non è andata oltre la sesta posizione a 1’32” pasticciando troppo al tiro nella pursuit dopo una buona prova nella partenza in linea.

Ucraina quinta a 1’30” con il duo composto da Yuliia Dzhima e Dmytro Pidruchnyi, mentre il Belgio di Lie/Claude ha chiuso in settima piazza davanti a Repubblica Ceca (Davidova/Krcmar), Svizzera (Baserga/Stalder) e Austria (Hauser/Leitner).

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...