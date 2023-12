Biathlon, IBU Cup Kontiolahti 2023: Kalkenberg e Botn vittoriosi nelle Sprint, Sara Scattolo e Pircher i migliori azzurri

Giornata di Sprint nella prima tappa del circuito dell’IBU Cup. A Kontiolahti (Finlandia), le prove sui due poligoni hanno tenuto banco e nella gara femminile la vittoria è andata a Emilie Ågheim Kalkenberg. La norvegese ha trovato lo zero nelle sessioni di tiro, avendo anche un’ottima resa sugli sci stretti. Alle sue spalle si sono classificate la svedese Sara Andersson (0+0) a 23.3 e la francese Océane Michelon (1+0) a 39.3.

La migliore delle italiane è stata Sara Scattolo che si è classifica 19ma, con zero errori a terra e uno in piedi, chiudendo con un ritardo di 1:55.2. Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, Martina Trabucchi (1+1) ha terminato in 27ma posizione a 2:07, Michela Carrara (3+1) 31ma a 2:18, Ilaria Scattolo (1+1) 42ma a 3:012 e Linda Zingerle (2+1) 46ma a 3:07.

Tra gli uomini è arrivata l’affermazione sempre della Norvegia con Johan-Olav Botn che, dopo essersi imposto nella 20 km Individuale, ha concesso il bis nella Sprint di oggi. Lo scandinavo, pur gravato da due errori nella serie a terra, è riuscito a prevalere con 1.2 di margine sul tedesco Philipp Horn (1+0) e 4.8 sul connazionale Mats Oeverby (0+0).

Tra le fila nostrane il migliore è stato Christoph Pircher (0+1) a 1:06.1. Parlando degli altri italiani, Michele Molinari si è classificato 19° (0+0) a 1:45.7, Daniele Cappellari 32° (0+1) a 2:12.8, Cedric Christille 38° (1+0) a 2:29.4, David Zingerle 50° (2+0) a 2:54.0 e Marco Barale 69° (1+3) a 3:30.9, questi ultimi due fuori dalla zona punti.

Foto: LaPresse