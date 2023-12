Biathlon, IBU Cup Idre 2023: nella prima sprint 10° Christoph Pircher e 15ma Michela Carrara

Si è aperta oggi ad Idre, in Svezia, la seconda tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon: nella prima delle due sprint consecutive in programma, si sono registrati il 10° posto di Christoph Pircher nella 10 km maschile ed il 15° di Michela Carrara nella 7.5 km femminile.

Nella 7.5 km sprint femminile il successo è andato alla tedesca Johanna Puff, prima in 22:23.0 (10/10 al tiro), davanti alla norvegese Jenny Enodd, seconda in 22:26.3 (9/10 al tiro), battuta per 3.3, ed alla transalpina Jeanne Richard, terza in 22:37.7 (1 errore), a 14.7.

La miglior italiana è stata Michela Carrara, 15ma in 23:21.0 (3 errori), a 58.0, ma sono andate a punti anche Sara Scattolo, 25ma in 24:05.4 (3 errori), a 1:42.4, e Martina Trabucchi, 35ma in 24:22.9 (7/10 al tiro), a 1:59.9, mentre non ce l’hanno fatta Linda Zingerle, 42ma in 24:50.6 (7/10 al tiro), a 2:27.6, ed Ilaria Scattolo, 57ma in 25:48.1 (8/10 al tiro), a 3:25.1.

Nella 10 km sprint maschile è arrivata la tripletta norvegese con Johan-Olav Botn primo in 25:35.3 (8/10 al tiro), davanti ai connazionali Martin Nevland, secondo in 25:37.4 (nessun errore), beffato per appena 2.1, e Martin Uldal, terzo in 25:49.2 (9/10 al tiro), a 13.9.

L’unico azzurro ad entrare in top ten è stato Christoph Pircher, 10° in 26:40.5 (nessun errore), a 1:05.2, mentre sono andati a punti anche David Zingerle, 27° in 27:33.3 (8/10 al tiro), a 1:58.0, Michele Molinari, 34° in 27:48.7 (9/10 al tiro), a 2:13.4, e Daniele Cappellari, 35° in 27:49.3 (1 errore), a 2:14.0, mentre non ce l’ha fatta Cedric Christille, 61° in 29:02.4 (3 errori), a 3:27.1, infine non è partito Marco Barale.

ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM SPRINT FEMMINILE

1 7 PUFF Johanna GER 0 0 0 22:23.0

2 20 ENODD Jenny NOR 0 1 1 22:26.3 +3.3

3 33 RICHARD Jeanne FRA 0 1 1 22:37.7 +14.7

15 12 CARRARA Michela ITA 2 1 3 23:21.0 +58.0

25 24 SCATTOLO Sara ITA 2 1 3 24:05.4 +1:42.4

35 5 TRABUCCHI Martina ITA 1 2 3 24:22.9 +1:59.9

42 42 ZINGERLE Linda ITA 1 2 3 24:50.6 +2:27.6

57 92 SCATTOLO Ilaria ITA 0 2 2 25:48.1 +3:25.1

ORDINE D’ARRIVO 10 KM SPRINT MASCHILE

1 6 BOTN Johan-Olav NOR 1 1 2 25:35.3

2 16 NEVLAND Martin NOR 0 0 0 25:37.4 +2.1

3 48 ULDAL Martin NOR 0 1 1 25:49.2 +13.9

10 50 PIRCHER Christoph ITA 0 0 0 26:40.5 +1:05.2

27 66 ZINGERLE David ITA 1 1 2 27:33.3 +1:58.0

34 12 MOLINARI Michele ITA 0 1 1 27:48.7 +2:13.4

35 49 CAPPELLARI Daniele ITA 0 1 1 27:49.3 +2:14.0

61 9 CHRISTILLE Cedric ITA 0 3 3 29:02.4 +3:27.1

DNS 104 BARALE Marco ITA NON PARTITO

