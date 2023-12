Sci alpino, Nina Ortlieb finisce in anticipo la stagione: frattura di tibia e perone

La giornata italiana in quel di Sankt Moritz è stata da ricordare: Sofia Goggia è tornata a vincere nel Super-G in Svizzera, arrivando così a 23 vittorie in Coppa del Mondo e raggiungendo la quota di Federica Brignone, che aveva trionfato due volte in gigante la scorsa settimana a Tremblant.

Giornata non pienamente positiva invece in casa Austria: se Cornelia Huetter ha conquistato un ottimo secondo posto dietro a Sofia Goggia, Nina Ortlieb rischia uno stop particolarmente lungo. La classe 1996, talento cristallino della velocità, nel riscaldamento a un’ora dalla gara è caduta, infortunandosi gravemente.

La diagnosi non ha lasciato spazio a interpretazioni: frattura di tibia e perone della gamba destra. La gravità dell’incidente è apparsa subito notevole, infatti Ortlieb è stata subito trasportata in elicottero all’ospedale della località svizzera. Un infortunio che segna la fine della sua stagione e porta a delle riflessioni per la il prosieguo della carriera: tanti sono stati i problemi in giovane età e tante le operazioni chirurgiche.

Foto: Lapresse