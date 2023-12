Pallanuoto, beffa per il Telimar Palermo: il Tourcoing si impone 10-9 e supera il turno di Euro Cup

Non è riuscita l’impresa finale al Telimar Palermo: la compagine siciliana ha dovuto dire addio all’Euro Cup di pallanuoto maschile, con il sogno di giungere alla fase ad eliminazione diretta sfumato proprio sul più bello.

Oggi, nell’ultima giornata della fase a gironi, i siciliani avevano la chance di agguantare il passaggio del turno, ma in casa, contro il Tourcoing, è arrivata una sconfitta per 10-9.

I francesi, dunque, già avanti in classifica, hanno conquistato il secondo posto, mentre per la banda di Baldineti arriva una performance convincente, ma resta l’amaro in bocca di ciò che poteva essere e non sarà.

Match equilibratissimo quello odierno con i padroni di casa che hanno tenuto testa ai transalpini fino all’ultimo quarto, con Giorgetti a tentarle tutte per tenere in corsa la propria compagine, ma Marzouki sul finale ha fatto la differenza.

Photo LiveMedia/Marco Todaro