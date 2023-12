Beach volley, solo sconfitte per le coppie azzurre alle Finals di Doha. Nicolai/Cottafava ancora in corsa per i quarti

Tre partite e altrettante sconfitte per le due coppie azzurre impegnate alle Finals del Volleyball World Beach Volley Tour 2023. Ranghieri/Carambula, con le due sconfitte di oggi, sono fuori dalla corsa per il terzo posto nel girone che schiuderebbe le porte dei quarti di finale, mentre Nicolai/Cottafava, che oggi hanno subito la seconda sconfitta consecutiva, domani si giocheranno il passaggio del turno nella sfida con gli statunitensi Partain/Benesh ma non saranno completamente padroni del proprio destino ma anche in caso di vittoria dovranno verificare gli incroci di classifica al termine dell’altro match che chiude il gruppo tra Losiak/Bryl e Perusic/Schweiner.

Ranghieri/Carambula hanno iniziato la giornata perdendo 2-0 una sfida molto combattuta contro i brasiliani George/Andrè. Nel primo set i brasiliani scattano avanti 7-5 e 13-10 ma gli azzurri tornano sotto fino al 15-14. Il break decisivo per i verde-oro arriva nel finale quando con un parziale di 3-0 si portano sul 19-15 e riescono ad avere la meglio con il punteggio di 21-17. Nel secondo set gli azzurri sembrano in grado di avere la meglio quando partono avanti 8-3 ma la coppia brasiliana riesce a pareggiare a quota 13. George/Andrè prendono un buon vantaggio ma, sul 20-17, si bloccano e Ranghieri/Carambula annullano tre match ball, al quarto però la coppia brasiliana riesce ad avere la meglio 22-20 e a mettere in cascina una importante vittoria.

Nel secondo incontro di giornata Ranghieri/Carambula hanno affrontato i campioni olimpici norvegesi Mol/Sorum che hanno vinto 2-0 il loro terzo incontro. Nel primo parziale equilibrio fino al 10 pari e poi break degli scandinavi per il 18-12 che apre la strada al 21-15 conclusivo. Nel secondo set gli azzurri si portano avanti 16-13 ma non riescono a chiudere, sprecano un set ball sul 20-19 e poi subiscono lo 0-3 decisivo dai norvegesi che vincono 22-20 e spengono le speranze di qualificazione della coppia italiana. Domani alle 15.00 la sfida che chiude il girone con i tedeschi Ehlers/Wickler.

Speranze ancora accese, invece, per Nicolai/Cottafava che hanno ceduto nell’unico incontro giocato oggi 2-1 ai polacchi Bryl/Losiak. Gli azzurri si sono illkusi di poter conquistare un facile successo dominando 21-12 il primo set ma nel secondo parziale, sotto 2-6, la coppia polacca si è svegliata e ha ribaltato la situazione (13-10). Nicolai/Cottafava hanno reagito ma non sono riusciti ad agganciare i rivali che hanno vinto 21-19. Nel tie break grande equilibrio e successo dei polacchi al primo tentativo con il punteggio di 15-13. Domani alle 14.00 la sfida decisiva contro Partain/Benesh per gli azzurri.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (21-17, 20-22, 13-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-1 (21-13, 12-21, 15-9). Hughes/Cheng (Usa)-Melissa/Brandie (Can) 0-2 (21-23, 16-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Müller/Tillmann (Ger) 2-0 (21-16, 24-22). Tina/Anastasija (Lat)-Melissa/Brandie (Can) 1-2 (14-21, 21-16, 10-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hughes/Cheng (Usa) 2-0 (21-13, 21-19). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Melissa/Brandie (Can) 2-1 (21-17, 15-21, 17-15), Tina/Anastasija (Lat)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (21-16, 15-21, 6-15). 8/12 12.00: Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger), Hughes/Cheng (Usa)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Mariafe/Clancy (Aus)-Huberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Nuss/Kloth (Usa)-Tainá/Victoria (Bra) 0-2 (16-21, 18-21). Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned) 2-1 (21-19, 16-21, 15-8). Tainá/Victoria (Bra)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (15-21, 18-21), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus) 0-2 (20-22, 17-21). Nuss/Kloth (Usa)-Stam/Schoon (Ned) 2-0 (21-15, 21-15), Tainá/Victoria (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0). 8/12 13.00: Stam/Schoon (Ned)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Tainá/Victoria (Bra)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Perusic/Schweiner (Cze)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (18-21, 20-22), Cherif/Ahmed (Qat)-Łosiak/Bryl (Pol) 2-1 (14-21, 22-20, 16-14). Perusic/Schweiner (Cze)-Partain/Benesh (Usa) 2-1 (26-24, 17-25, 15-12), Cherif/Ahmed (Qat)-Cottafava/Nicolai (Ita) 2-0 (21-19, 21-19). Łosiak/Bryl (Pol)-Partain/Benesh (Usa) 2-0 (21-19, 21-13), Cherif/Ahmed (Qat)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-1 (11-21, 21-19, 15-11). Cherif/Ahmed (Qat)-Partain/Benesh (Usa) 2-1 (21-16, 17-21, 20-18), Łosiak/Bryl (Pol)-Cottafava/Nicolai (Ita) 2-1 (12-21, 21-19, 15-13). 8/12 14.00: Partain/Benesh (Usa)-Cottafava/Nicolai (Ita), Perusic/Schweiner (Cze)-Łosiak/Bryl (Pol).

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (22-20, 21-19), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-14, 19-21, 15-9). Mol/Sørum (Nor)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-1 (16-21, 21-18, 15-12), Åhman/Hellvig (Swe)-Carambula/Ranghieri (Ita) 2-0 (21-18, 21-14). George/Andre (Bra)-Carambula/Ranghieri (Ita) 2-0 (21-17, 22-20), Mol/Sørum (Nor)-Åhman/Hellvig (Swe) 2-0 (21-16, 21-16). Mol/Sørum (Nor)-Carambula/Ranghieri (Ita) 2-0 (21-15, 22-20), George/Andre (Bra)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (21-15, 21-16). 8/12 15.00: Carambula/Ranghieri (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger), Åhman/Hellvig (Swe)-George/Andre (Bra)

Foto Fivb