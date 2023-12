NBA, risultati della notte (5 dicembre): Indiana e New Orleans vanno in semifinale, cadono Boston e Sacramento

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate due partite della stagione 2023-2024 di NBA valide anche come i quarti di finale dell’In-Season Tournament. In campo sono scesi prima gli Indiana Pacers contro i Boston Celtics, poi è stata la volta dei Sacramento Kings contro i New Orleans Pelicans. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Sono gli Indiana Pacers i primi semifinalisti dell’In-Season Tournament NBA, con i padroni di casa che a sorpresa battono i Boston Celtics 122-112. Merito soprattutto di uno scatenato Tyrese Haliburton, che conquista la sua prima tripla doppia in carriera e con una giocata da 4 punti a 1’33” dalla sirena chiude di fatto i giochi. Con 26 punti, 13 assist e 10 rimbalzi è lui il protagonista del match.

Ma, come detto, è l’azione a 1’33” dalla fine a decidere i giochi. Il match era sul 105-105 quando Haliburton trova la tripla e il fallo di Brown che vale il +4. Subito dopo non risponde da oltre l’arco Tatum e, invece, va a segno dalla distanza Hield su assist del solito Haliburton. +7 e match chiuso a 55” dalla fine.

Volano in semifinale anche i New Orleans Pelicans che espugnano il campo dei Sacramento Kings per 127-117. Qui l’equilibrio si spezza già dopo un primo quarto che vede i Kings toccare anche il +15, ma i NOP rimontano, effettuano il sorpasso a inizio secondo quarto e poi non si voltano più indietro. A Sacramento non basta l’altra tripla doppia di serata, quella di un Domantas Sabonis da 26 punti, 10 assist e 13 rimbalzi, per vincere, come non bastano i 30 punti di De’Aaron Fox. In casa New Orleans, invece, top scorer è Brandon Ingram con 30 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE (5 DICEMBRE)

Indiana Pacers – Boston Celtics 122-112

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 127-117

