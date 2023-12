Basket: Shabazz Napier-Olimpia Milano atto secondo. Ufficiale il ritorno dell’americano

Shabazz Napier torna all’Olimpia Milano. Mancava davvero solo l’ufficialità al clamoroso ritorno in biancorosso del play americano e da pochi minuti è arrivata. Sembrava quasi impossibile dopo quest’estate a pensare a Napier nuovamente a Milano, ancora di più dopo la polemica nata per le dichiarazioni di Ettore Messina proprio sul giocatore e sulla sua voglia di tornare a giocare in Italia.

Napier aveva lasciato l’Olimpia al termine della scorsa stagione, dopo essere stato uno dei protagonisti nella cavalcata Scudetto. Milano voleva ripartire nuovamente dall’americano, affidandogli nuovamente le chiavi della regia, ma le due parti non hanno trovato l’accordo economico e Napier ha accettato la ricca offerta della Stella Rossa.

A Belgrado, però, non è mai nato il feeling e anche il dualismo con Milos Teodosic non ha giovato. Milano, invece, ha messo fuori dalle rotazioni Kevin Pangos e, dopo l’infortunio di Maodo Lo, si è trovata con il solo Diego Flaccadori nel ruolo di playmaker e con Devon Hall costretto ad adattarsi al ruolo. L’Olimpia cercava un giocatore sul mercato e alla fine nuovamente le due strade si sono riunite.

Queste le parole del GM Christos Stavropoulos: “Il ritorno di Napier è una grande notizia. Adesso possiamo riprendere insieme un percorso che era stato interrotto. Sappiamo bene cosa porterà alla squadra, velocità, leadership, entusiasmo e la consapevolezza di come ci aspettiamo che aiuti il gruppo“.

Anche Napier ha commentato il suo ritorno in biancorosso: “Sono entusiasta e felice di tornare a Milano. Ho la fortuna di tornare nel posto in cui ho avuto successo e di poter riprendere il nostro percorso insieme da dove l’avevamo interrotto a giugno quando abbiamo festeggiato una grande vittoria. Sono felice di poter giocare ancora per i tifosi dell’Olimpia e non vedo l’ora di andare in campo e aiutare la squadra in ogni modo possibile“.

Bisogna ricordare che Napier potrà fare il suo esordio in Eurolega solo dal 2 gennaio, quando comincerà il girone di ritorno e Milano sarà di scena in casa dell’Olympiacos, in una sfida importantissima per la squadra di Ettore Messina, che chiuderà il 2023 con le sfide casalinghe contro Panathinaikos (domani) e Baskonia (28 dicembre)

Credit Ciamillo

